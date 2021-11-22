Италия

Украинский специалист оценил игру против Ромы.

Главный тренер итальянской Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал свой дебютный матч у руля клуба.

"Выбор схемы 3-5-2 на матч с Ромой — обдуманный шаг. Очень тяжелая ситуация у нас с травмированными игроками. Не было 8 игроков, которые потенциально могут играть в основном составе. Это очень усложнило задачу. Мы выходили с этой ситуации по тому составу, который тренировался.

Две недели в футболе — это ничего. Я остался доволен отношением команды. Доволен наработками, которые были приняты за два-три дня тренировочного процесса. У нас тяжелая турнирная ситуация, и мы это прекрасно знали. Команда должна улучшать свою игру. Шли на риски. Но у Дженоа есть потенциал. Это важный футбольный клуб в Италии, много болельщиков. Дженоа славится своими болельщиками. Они всегда, в любой период, поддерживали команду.".

"После игры в раздевалке я сказал то, что должен был сказать. Впереди очень много сложных матчей, к которым нужно серьезно подготовиться. Есть не очень хорошие новости из лазарета. Этот состав и будет играть и решать задачи. Мы играем с топовыми командами, которые занимают ведущие места в таблице.

Не будет Кришито, Максимовича и Кайседо. Возможно, до конца этого года их не будет. Новости неутешительные. Что касается Ровеллы, то он — интересный игрок и у него большое будущее. Но он принадлежит Ювентусу. Но мы на него рассчитываем. Он будет отдаваться.

Трансферная кампания планируется. На данный момент мы сконцентрированы на сложном периоде. У клуба есть своя трансферная политика. Сейчас я сконцентрирован на том, чтобы быть компетентными в каждой игре. Передо мной задача — не вылететь. Надеюсь, что это случится. Наберемся терпения. Это лучший друг и боец в нашей ситуации", — сказал Шевченко в интервью Цыганык Live.

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