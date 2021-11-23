Италия

Рассказываем о событиях очень насыщенного тура в чемпионате Италии.

Интереснейший тур с обилием красивых голов. Одновременно споткнулись два лидера, Милан и Наполи, причём в обоих случаях получились действительно зрелищные матчи, державшие в напряжении с первой до последней секунды. Теперь двоевластие на вершине таблицы несколько пошатнулось. Всё более увлекательной становится борьба за еврокубки, и здесь важную победу одержал Ювентус, который выиграл у Лацио и догнал команду Маурицио Сарри.

Особенное внимание украинских болельщиков было приковано к матчу Дженоа – Рома, где дебютировал Андрей Шевченко. Увы, "грифоны" не смогли удержать ничью, а игра команды оставила не лучшее впечатление. За положительные эмоции в этом туре отвечал Руслан Малиновский, который забил, выйдя на замену против Специи. Его Аталанта продолжает удерживать место в зоне Лиги чемпионов. Задача Шевченко куда прозаичнее: Дженоа по итогам тура оказалась в зоне вылета.

Добавляет актуальности расписание еврокубков: в ближайшие дни Шахтёру и Заре предстоит визит на Апеннины. Удивительное переплетение итальянских и украинских футбольных реалий.

"Добро пожаловать в историю". Баннер фанатов Лацио в честь Чиро Иммобиле, установившего рекорд по голам за "бьянкочелести"

Третья сила

Начало сезона прошло под диктовку Милана и Наполи, которые оторвались от прочих грандов и конкурировали разве что между собой. Долго так продолжаться не могло, оба лидера заметно устали по ходу дела, и 13-й тур был подходящим моментом для осечки. Речь главным образом о неаполитанцах, приехавших к Интеру, который шёл третьим. Получился классный матч, державший в напряжении с первой до последней секунды.

Интер выглядел убедительнее и в целом заслуженно добыл победу. Другой вопрос – затраченные усилия. Наполи вёл в счёте по ходу первого тайма и едва не отыгрался в компенсированное время, но Ханданович выдал невероятный сэйв после удара Мариу Руи – мяч от рук вратаря спланировал на перекладину. По ходу матча было немало жёстких стыков. Джеко и Оспина заканчивали встречу с повязками на голове (они столкнулись друг с другом в районе линии штрафной), а вот Осимхену серьёзно досталось в борьбе со Шкриниаром. Обследование выявило у нигерица перелом орбиты и левой скулы. Теперь главный бомбардир Наполи пропустит не менее месяца.

Может быть, спасением для неаполитанцев станет Дрис Мертенс? Бельгиец напомнил о себе, уверенно выйдя на замену – именно его классный удар вернул интригу. Правда, сам же Мертенс смазал из более опасной позиции. Противоречивое впечатление оставила игра Инсинье, который поучаствовал в первом голе, а затем растворился. Не в лучшей форме Лосано – тут сказалось отсутствие заболевшего коронавирусом Политано. Кроме того, разочаровал Фабиан Руис, что вдвойне неприятно с учётом травмы Ангисса, другого важного игрока центра поля.

По чёрно-синюю сторону баррикад иные настроения. Наконец-то отличился Мартинес, не забивавший аж со 2 октября. Лаутаро, отмечая гол, извинился перед болельщиками за столь долгое молчание. Ассистировал ему Корреа, ещё один аргентинский нападающий. Хоакин оказался в излюбленной ситуации, когда от него требуется ворваться на пространство и протащить мяч. Отметим также второй гол, когда Чалханоглу подал с углового на Перишича, и хорват пробил с острого угла – Наполи не хватило игрока на ближней штанге.

Убедительная игра "нерадзурри" перед визитом Шахтёра. Им удалось справиться с отсутствием травмированного де Врея, заменив его на ветерана Раноккью, очередная же травма Алексиса Санчеса – дело привычное. Куда более неприятным может стать повреждение Бареллы, который провёл качественный матч и заработал пенальти в ворота гостей (правда, именно с обрезки Николо начался гол Наполи). Так или иначе, это первая победа Интера Симоне Индзаги над "большим" соперником. Похоже, в этом сезоне обозначилась "третья сила".

Перестрелка во Флоренции

Милан тоже уступил, причём забивали на Артемио Франки даже чаще – целых семь голов. Интриги, правда, было поменьше. Фиорентина вела 3:0, затем 4:2, "россонери" же свой третий мяч оформили на последних секундах, так что времени свести матч вничью уже не хватало.

Одна из главных причин такой результативности – впечатляющие потери обеих команд. И там, и там играли резервные вратари, что оказалось намного критичнее для миланцев: экс-флорентиец Татарушану привёл первый гол, уронив мяч в простой ситуации. Гостям не хватало Томори с Калабрией, ещё и Стефано Пьоли сделал не лучший выбор, доверившись Габбья (который совершил как минимум две результативные ошибки), а не Романьоли. Хозяева вовсе остались без трёх центральных защитников, из-за чего пришлось двигать в центр крайнего бека Венути.

Как Наполи, так и Милан долго шли к этим поражениям. Их результаты с каждым туром становились всё менее убедительными. Иной раз просто везло, как "россонери" в матче с Вероной. Теперь Фортуна улыбнулась соперникам: Фиорентина показывала отменную реализацию, в то время как Ибрагимович и компания до поры до времени упускали свои шансы. Златан свои два гола оформил, но этого уже не хватало. Похоже, команда Пьоли, как и в прошлом сезоне, после отличного старта начнёт сдавать позиции.

Фиорентина сыграла пока что лучший матч в текущем сезоне. Снова блистает Влахович, цена на которого теперь достигнет заоблачных высот. Лучшим помощником стал Риккардо Сапонара – наконец-то этот оригинальный треквартиста нашёл себя в приличной команде. Отметим прогресс Торрейры, становящегося важным игроком центра поля. Главное же – успех Винченцо Итальяно. В прошлом сезоне этот тренер, возглавляя Специю, переиграл Милан со счётом 2:0, а теперь вновь оказался сильнее. Традиция?

Манчини, ты это видел?

На фоне двух "перестрелок" успех Ювентуса в Риме стал образцом консерватизма: всего два гола – и те с пенальти. Классическая победа Аллегри, который сумел переиграть Маурицио Сарри, не дав Лацио ни единого шанса.

Проблемы римлян упирались в отсутствие Чиро Иммобиле. Их главный бомбардир присутствовал на фанатском баннере и даже судил любительский матч в Ватикане, однако на игру против Юве не мог выйти из-за травмы. Полноценно заменить его не удалось. Планом "А" был Педро в роли ложной девятки, но испанец затерялся в обороне гостей, на фланге он выглядел куда убедительнее. План "Б", выход Мурики, изначально ничего хорошего не предвещал.

Ювентус тоже играл без ведущего игрока, но компенсировать отсутствие Пауло Дибалы всё-таки несколько легче. Хороший матч выдал Кьеза: впечатлило, как он заработал второй пенальти, когда опередил Рейну за штрафной (Пепе затем психанул, догнал Федерико и уже откровенно сфолил на нём). Героем встречи, однако, стал Леонардо Бонуччи, хладнокровно реализовавший оба пенальти. Италия только и обсуждает, что теперь Манчини надо передоверить ему 11-метровые, которые так неудачно исполнял Жоржиньо.

Ещё одна тема для обсуждения – послематчевые высказывания Маурицио Сарри, который высказал неудовольство первым 11-метровым, а заодно нелестно охарактеризвал манеру игру Ювентуса: мол, забивают с пенальти, после чего обороняются. На десерт "Курильщик" добавил, что его не волнует мнение болельщиков Юве, что вызвало немало возмущений. Лишнее подтверждение тому, сколь неуместным было пребывание Сарри в Турине.

Тяжёлое наследство

Первый матч Андрея Шевченко во главе Дженоа мы уже подробно разбирали, а заодно цитировали мнения итальянских СМИ. Приятного, увы, мало, хотя и тренера пока не в чем обвинять. Команда ему досталась слабая, разбалансированная, ещё и кадровые потери дополнительно усложняли жизнь. Играй хотя бы Кришито и кто-либо из пары Дестро – Кайседо, шансов на успешный результат было бы побольше.

Игра не впечатляла на фоне матчей лидеров, всё-таки Рома тоже не в лучшей форме. Дженоа выкатила "автобус" и в целом успешно защищалась большую часть встречи. С одной стороны, счёт ударов 1:19 говорит о тотальном превосходстве гостей, с другой – римляне всего четыре раза попали в створ. Пожалуй, генуэзцы могли удержать ничью, но справедливым бы такой результат никак не стал: если у ворот Сиригу периодически возникали опасные моменты, то Руи Патрисиу оставался без работы.

Неожиданным героем встречи стал 18-летний Феликс Афена-Гьян – первый игрок 2003 года рождения, забивавший в Серии А. Моуриньо доверился юному ганцу, и тот забил два мяча, причём второй – эффектным дальним ударом. Его выступление – яркий эпизод, подаривший целый ряд историй, чего стоят хотя бы бутсы за 800 евро, которые купил парню сеу Жозе.

Ждём Афена-Гьяна против Зари? Теперь он наверняка будет получать свои шансы, тем более что у Шомуродова сбился прицел. Также выделим активность Мхитаряна с его сольными проходами. В целом, однако, "джаллоросси" с трудом выбираются из кризиса, а их настрой на матчи Лиги конференций – загадка.

Как украинцы разминулись

Встреча Малиновского и Коваленко была таковой лишь формально. Они одновременно провели на поле всего четыре минуты: Виктор был заменён вскоре после выхода Руслана. Их выступление получилось контрастным. Полузащитник Специи мало чем запомнился, а вот игрок Аталанты успел проявить себя за отведённое время. Очередной гол Малиновского фирменной левой – наш повод радоваться за соотечественника.

Игра получилась результативной, а вот интрига продержалась недолго. Специя забила первой, но ещё до перерыва пропустила трижды – защита у подопечных Тиаго Мотты откровенно хромает, ещё и голкипер Проведель не выручал (гол Малиновского – отчасти его вина). Во многом ключевым эпизодом встречи стало решение арбитра перебить 11-метровый при счёте 1:1. Сначала Проведель отразил неудачный удар Сапаты, но игрок гостей забежал в штрафную до удара, а со второго раза Дуван не промахнулся.

Колумбийский форвард набирает ход, Пашалич подтверждает реноме забивного игрока, а Дзаппакоста освоился на правой бровке. Аталанта, которая тяжеловато входила в сезон, опять хороша. Ещё бы Малиновскому вернуть место в основе, которое пока занял Иличич.

Сделайте Дженоа ещё хуже?

Положение внизу таблицы становится угрожающим для команды Андрея Шевченко. Мало того, что впереди у Дженоа непростой календарь, так ещё и конкуренты набирают очки. Так, важную победу одержал другой клуб из Генуи: Сампдория выиграла у совсем безнадёжной Салернитаны, что, видимо, спасло Роберто Д'Аверсу от увольнения.

Кальяри не настолько безнадёжен, игра против Сассуоло вполне могла бы завершиться победой любой из команд. Жоао Педро показывает отличную результативность, а вдобавок успешно реализует пенальти, так что в Италии даже заговорили о натурализации. Тем временем у Венеции уже две победы кряду: команда Паоло Дзанетти неожиданно выиграла у Болоньи. Стиль прежний – аккуратная игра вторым номером.

Наконец, в понедельник Торино с трудом удержал три очка против Удинезе, а Верона вырвала победу в матче с Эмполи. Показатели Игора Тудора во главе "мастифов" действительно впечатляют: +5=4-1. Напомним, что в прошлом сезоне хорват работал в Ювентусе ассистентом у Андреа Пирло. Может быть, их стоило поменять должностями?

Сборная тура

Лучший гол тура

Феликс Афена-Гьян (Рома)

Кейта Бальде (Кальяри)

Дрис Мертенс (Наполи)

Риккардо Сапонара (Фиорентина)

Фернандо Форестьери (Удинезе)

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