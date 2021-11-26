Италия

Украинский специалист мог оказаться в другой итальянской команде.

Генеральный директор Монцы Адриано Галлиани прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера Дженоа.

"Мы думали о приглашении Шевченко в Монцу, но ничего страшного, что он возглавил другой клуб. Он очень хороший парень. Он провел отличную работу со сборной Украины и теперь у него есть все, чтобы добиться успеха в ближайшие несколько лет", — приводит слова Галлиани TMW, ссылаясь на Sky Sports.

Отметим, что Галлиани был вице-президентом Милана, когда за "россонери" выступал Шевченко.

После 13 туров Дженоа набрало девять очков и занимает 18 место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч "гриффоны" проведут в гостях против Удинезе. Игра состоится в воскресенье, 28 ноября, в 13:30 по киевскому времени.

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