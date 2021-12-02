Италия

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Миланский Интер в рамках поединка пятнадцатого тура итальянской Серии А уверенно обыграл приехавшую в гости Специю (2:0).

Счет в матче был открыт на 36 минуте, когда результативным ударом отметился Гальярдини, а затем в середине второго тайма команда Симоне Индзаги удвоила преимущество, благодаря голу с пенальти от Мартинеса.

За этот матч украинский полузащитник Виктор Коваленко получил среднюю оценку от WhoScored.

Обзор матча:

Интер — Специя 2:0

Голы: Гальярдини, 36, Мартинес, 58 (пенальти)

Интер: Ханданович — Димарко, Шкриньяр, Д`Амброзио — Перишич, Чалханоглу (Сенси, 69), Брозович (Весино, 87), Гальярдини (Видаль, 87), Думфрис — Корреа (Санчес, 74), Мартинес (Джеко, 73)

Специя: Проведель — Реца (Бастони, 46), Кивер, Эрлич, Христов, Амьян (Феррер, 46) — Джаси, Сала (Бурабия, 64), Коваленко (Маджоре, 64) — Манай, Сальседо

Предупреждения: Манай, Мартинес, Кивер