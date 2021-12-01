Италия

Помощник Андрея Шевченко высказался о характере главного тренера Дженоа.

Помощник главного тренера Дженоа Андрея Шевченко Мауро Тассотти высказался о характере украинского специалиста, а также сравнил его с итальянскими наставниками.

В том числе, специалист провел параллели между Шевченко и бывший и нынешним тренерами Милана.

"Они действительно крайне спокойны. Всегда сдерживают эмоции, спокойно анализируют игры в таком же русле, даже если игра проиграна. Шевченко не похож на Гаттузо — он сначала думает, а потом уже говорит. Мы вряд-ли увидим, чтобы он кричал у бровки. Это может произойти со мной, но не с ним.

Он очень хотел перейти на клубную работу после сборной Украины. Это совершенно иной опыт, поэтому он сразу принял предложение Дженоа", — приводит слова Тассотти Tuttomercatoweb.

Ранее о Шевченко высказался его бывший партнер по Милану и киевскому Динамо Кахабер Каладзе.