Защитник Милана не поможет своей команде в ближайших поединках.
симон кьер, getty images
02 декабря 2021, 13:14
Поединок Дженоа — Милан запомнился не только встречей Андрея Шевченко против своей бывшей команды, но ранней травмой защитника "россонери" Симона Кьера.
По информации Gazzetto dello Sport, датчанин пропустит не менее четырех поединков Милана, в том числе решающий для своей команды матч против Ливерпуля в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
У футболиста диагностировано повреждение связок колена. Более детальная информация будет доступна после повторного обследования.
В текущем сезоне Кьер провел 14 матчей в составе Милана, не отличившись результативными действиями.
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