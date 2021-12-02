Италия

Защитник Милана не поможет своей команде в ближайших поединках.

Поединок Дженоа — Милан запомнился не только встречей Андрея Шевченко против своей бывшей команды, но ранней травмой защитника "россонери" Симона Кьера.

По информации Gazzetto dello Sport, датчанин пропустит не менее четырех поединков Милана, в том числе решающий для своей команды матч против Ливерпуля в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

У футболиста диагностировано повреждение связок колена. Более детальная информация будет доступна после повторного обследования.

В текущем сезоне Кьер провел 14 матчей в составе Милана, не отличившись результативными действиями.

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