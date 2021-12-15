Италия

Сколько пропустит итальянский хавбек — пока неизвестно.

Полузащитник Ювентуса Мануэль Локателли пропустил тренировку "старой синьоры" из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает журналист Goal Ромео Агрести в своем твиттере.

По информации источника, у 23-летнего итальянца диагностирована легкая форма гастроэнтерита. Сколько футболист пропустит — пока неизвестно.

В нынешнем сезоне Локателли провел 17 поединков, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Кулусевски и Маккенни восстановились после травм и приступили к тренировкам.

После 17 туров Ювентус набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

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