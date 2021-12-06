Италия

Форвард Милана прокомментировал свой истекающий контракт с клубом.

Нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович оценил вероятность продления своего контракта с командой.

Футболист выразил надежду, что сделка вскоре будет подписана.

"Я хочу играть как можно дольше, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности. В целом, я хотел бы играть за Милан вечно — мне нужно взять еще одно Скудетто.

Мне приятно, что я своей игрой оказываю давление на руководство в этом вопросе. Если честно, я не знаю, чем мне заниматься после футбола, поэтому я немного взволнован", — сказал Ибрагимович в эфире шоу Che tempo che fa.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 12 матчей за "россонери" во всех турнирах, в которых сумел забить 6 мячей, а также отдал две голевые передачи.

Напомним, ранее появилась информация о том, что швед предложил свои услуги ПСЖ в качестве спортивного директора.