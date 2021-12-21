Италия

Один из лидеров "неаполитанцев" заразился коронавирусом.

Вингер Наполи Лоренцо Инсинье сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

30-летний итальянец ушел на самоизоляцию и не сможет помочь своей команде в последнем матче этого года в Серии А.

В нынешнем сезоне Инсинье провел 18 поединков, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов.

Матч Наполи – Специя состоится завтра, 22 декабря, в 21:45 по киевскому времени.

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