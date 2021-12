В 19-м туре чемпионата Италии Специя одержала сенсационную победу над Наполи на выезде. При этом команда Виктора Коваленко, проведшего игру в запасе, не пришлось даже попадать в створ ворот соперника. Все решил автогол Жуана Жезуса.

Как утверждает ОРТА, в Серии А команда не одерживала победы, ни разу не нанеся удара в створ, с сезона-2004/2005, с того самого, когда, собственно, и начала вестись подобная статистика. В то же время Наполи пробил 7 раз в створ (всего 26).

