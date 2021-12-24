Италия

34-летний итальянец может покинуть команду Андрея Шевченко.

Защитник и капитан Дженоа Доменико Кришито может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 34-летнего итальянца заинтересован Торонто, который предложил футболисту двухлетний контракт.

Также отмечается, что капитан "грифонов" не горит желанием ехать в Америку и намерен продолжить выступления в Серии А.

В нынешнем сезоне Кришито провел 16 поединков, в которых забил шесть голов и отдал один ассист.

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