Англия

Голландец может перебраться в манкунианский клуб.

Защитник Лилля Свен Ботман попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

Как сообщает в своем Twitter Фабрицио Романо, "красные дьяволы" рассматривают 21-летнего игрока молодежной сборной Нидерландов в качестве трансферной цели, альтернативной Жюлю Кунде, за которого Севилья требует около 80 миллионов евро.

Отмечается, что такая цена за Кунде усложняет его возможный переход в МЮ.

Свен Ботман присоединился к Лиллю в июле 2020-го года. Контракт защитника с французским клубом рассчитан до сезона-2025/26.

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