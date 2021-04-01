Голландец может перебраться в манкунианский клуб.
Свет Ботман, getty images
01 апреля 2021, 12:27
Защитник Лилля Свен Ботман попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.
Как сообщает в своем Twitter Фабрицио Романо, "красные дьяволы" рассматривают 21-летнего игрока молодежной сборной Нидерландов в качестве трансферной цели, альтернативной Жюлю Кунде, за которого Севилья требует около 80 миллионов евро.
Отмечается, что такая цена за Кунде усложняет его возможный переход в МЮ.
Свен Ботман присоединился к Лиллю в июле 2020-го года. Контракт защитника с французским клубом рассчитан до сезона-2025/26.
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