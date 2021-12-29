Украинец получил вторую самую высокую оценку в сборной.
Руслан Малиновский, Getty Images
29 декабря 2021, 15:26
Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сборную лучших игроков Серии А по итогам 2021 года.
Подборку составил портал SofaScore. Игру Руслана оценили в 7,44. Это вторая лучшая оценка в команде после Лоренцо Инсинье — 7,51
Отметим также, что Малиновский является единственным представителем Аталанты в данной символической сборной.
Отметим, что в 2021 году на счету Руслана 11 голов и 11 голевых передач в 42 играх чемпионата Италии.
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