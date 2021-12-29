Италия

Украинец получил вторую самую высокую оценку в сборной.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сборную лучших игроков Серии А по итогам 2021 года.

Подборку составил портал SofaScore. Игру Руслана оценили в 7,44. Это вторая лучшая оценка в команде после Лоренцо Инсинье — 7,51

Отметим также, что Малиновский является единственным представителем Аталанты в данной символической сборной.

Отметим, что в 2021 году на счету Руслана 11 голов и 11 голевых передач в 42 играх чемпионата Италии.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.