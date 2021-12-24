Италия

Портал SofaScore оценил игру украинского хавбека в матче против Дженоа.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский попал в символическую команду недели итальянской Серии А по версии SofaScore.

В поединке против Дженоа, которую возглавляет украинец Андрей Шевченко, 28-летний хавбек провел на поле 65 минут, но результативными действиями не отметился. Матч закончился со счетом 0:0.

Портал SofaScore оценил действия Малиновского в 7,7 балла.

Лучшим игроком недели был признан вратарь Специи Иван Проведель, получивший оценку — 8,5 балла.

Ранее Football.ua проанализировал события минувшего 19 тура итальянской Серии А.