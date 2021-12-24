Портал SofaScore оценил игру украинского хавбека в матче против Дженоа.
Руслан Малиновский, Getty Images
24 декабря 2021, 07:20
Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский попал в символическую команду недели итальянской Серии А по версии SofaScore.
В поединке против Дженоа, которую возглавляет украинец Андрей Шевченко, 28-летний хавбек провел на поле 65 минут, но результативными действиями не отметился. Матч закончился со счетом 0:0.
Портал SofaScore оценил действия Малиновского в 7,7 балла.
Лучшим игроком недели был признан вратарь Специи Иван Проведель, получивший оценку — 8,5 балла.
Ранее Football.ua проанализировал события минувшего 19 тура итальянской Серии А.