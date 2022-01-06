Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 20 тура итальянской Серии А Милан на своем поле уверенно обыграл Рому со счетом 3:1.

Уже на восьмой минуте Жиру реализовал пенальти и вывел "россонери" вперед, а спустя девять минут Мессиас удвоил преимущество хозяев. В концовке первого тайма "волки" отыгрались усилиями Абрахама.

В середине второго команда Жозе Моуриньо осталась в меньшинстве после удаления Карсдорпа, а через несколько минут Леау воспользовался ассистом Ибрагимовича и забил третий мяч в ворота гостей. Уже в компенсированное время Манчини сбил Леау в своей штрафной и получил красную карточку, но Ибрагимович не смог реализовать пенальти.

Обзор матча:

Милан — Рома 3:1

Голы: Жиру, 8 (с пенальти), Мессиас, 17, Леау, 82 — Абрахам, 41.

Милан: Меньян — Флоренци (Конти, 78), Калулу, Габбья, Эрнандес — Тонали, Крунич (Бакайоко, 64) — Салемакерс (Леау, 64), Диас (Мальдини, 88), Мессиас — Жиру (Ибрагимович, 78).

Рома: Патрисиу — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Мхитарян, Верету (Афена-Гьян, 71), Пеллегрини (Эль Шаарави, 71), Винья (Кристанте, 71) — Дзаньоло (Перес, 85), Абрахам (Шомуродов, 76).

Предупреждения: Эрнандес, Крунич — Абрахам, Дзаньоло, Карсдорп, Кристанте.

Удаления: Карсдорп, 74, Манчини, 90+3.

На 90+4 минуте Ибрагимович (Милан) не реализовал пенальти.