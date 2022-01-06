Италия

Наставник Ромы рассказал о том, как обстоят дела с вакцинированными футболистами в клубе.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо рассказал о вакцинированных и невакцинированных футболистах своей команды.

По словам португальского специалиста, Крис Смоллинг принял решение принять вакцину, во избежании ограничений, связанных с футболом.

"Это личный вопрос и игроки имеют право на конфиденциальность. На прошлой неделе у нас были заражения и те футболисты, которые сдали положительные тесты — они просили не разглашать их имена.

Смоллинг решил вакцинироваться, чтобы сыграть против Милана. Это его выбор, его решение. Правила есть правила, закон есть закон и если правительство приняло такое решение — его нужно выполнять", — приводит слова Моуриньо Football Italia.

Напомним, поединок состоится сегодня в 19:30 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.