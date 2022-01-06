Италия

Португальский специалист поделился своими мыслями после игры с Миланом.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в матче 20 тура итальянской Серии А против Милана (1:3), раскритиковав игру "волков" и работу арбитра.

"Мы все еще были в игре, даже когда проигрывали со счетом 0:2, но когда Рик Карсдорп был удален с поля, все было кончено.

Наше выступление было на низком уровне. Если посмотреть на два первых гола, мы очень просто отдавали мяч. Сегодня нам не хватало качества. Сегодня мне не понравился ни рефери, ни моя команда.

Качества работы арбитра и ВАР тоже не хватало. Я видел, как Тэмми двигал рукой, но его движение не было направлено для остановки мяча. Если вы назначаете такой пенальти, то назначайте пенальти за фолы на Дзаньоло и Ибаньесе. Дайте все три или не давайте ничего.

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Мы хотим последовательности в решениях, поэтому считаю, что уровень судейства низкий, и нам не везет с арбитрами. У арбитра сегодня не было характера.

Сказав это, я не стану отрицать, что наша игра была плохой. Мы команда среднего уровня, мы находимся в середине турнирной таблицы, там, где мы должны быть. Мы допустили очень много ошибок. Я не люблю это делать, но я еще раз должен сказать, что не понимаю, чем сегодня занимались рефери и ВАР.

На данный момент результат — это худшее, потому что он приносит нам ноль очков, но когда я уйду отсюда, я уже буду думать о следующей игре, и это будет непросто. У нас есть некоторые трудности, и мы постараемся исправиться", — приводит слова Моуриньо Football-Italia.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Милан — Рома.