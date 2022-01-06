Италия

Его сдал член технического персонала.

Среди результатов свежего тестирования Наполи есть один положительный результат — сообщила пресс-служба клуба.

Его сдал сотрудник клуба, а не футболист, однако, поскольку еще не все тесты обработаны, судьба матча против Ювентуса под вопросом.

Матч Ювентус — Наполи запланирован на 21:45 в четверг, 6 января.