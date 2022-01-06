Италия 06 января 2022, 14:12 В Наполи еще один положительный тест на коронавирус Его сдал член технического персонала. Фото ФК Наполи 06 января 2022, 14:12 Среди результатов свежего тестирования Наполи есть один положительный результат — сообщила пресс-служба клуба. Его сдал сотрудник клуба, а не футболист, однако, поскольку еще не все тесты обработаны, судьба матча против Ювентуса под вопросом. Матч Ювентус — Наполи запланирован на 21:45 в четверг, 6 января. Команды Наполи Источники ФК Наполи Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте