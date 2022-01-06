Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 20 тура итальянской Серии А Сассуоло на своем поле расписал мировую с приехавшей в гости Дженоа (1:1).

Команда Андрея Шевченко открыла счет уже на седьмой минуте встречи усилиями Дестро, но в начале второго тайма хозяева ответили точным ударом Берарди.

После 20 игр Дженоа набрала 12 очков и остается на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице Серии А, а у Сассуоло 25 баллов и 13 строчка.

Обзор матча:

Сассуоло — Дженоа 1:1

Голы: Берарди, 55 — Дестро, 7.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Кирикеш, Феррари, Рожерио — Харруи, Лопес — Берарди, Распадори, Кириакопулос (Мюлдюр, 84) — Дефрель (Самеле, 88).

Дженоа: Сиригу — Хефти (Фарес, 64), Бани, Васкес — Камбиассо, Портанова (Кассата, 84), Бадель, Эрнани (Мелегони, 64), Ванхусден — Экубан (Кайседо, 84), Дестро (Пандев, 75).

Предупреждения: Распадори, Рожерио, Лопес.