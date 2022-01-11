Италия

24-летний англичанин вскоре возобновит тренировочный процесс.

Защитник Милана Фикайо Томори вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба "россонери".

24-летний англичанин сдал отрицательный тест на коронавирус. В ближайшее время он вернется к тренировкам с командой Стефано Пьоли.

Напомним, Томори заразился коронавирусом 6 января, после чего пропустил поединки против Ромы и Венеции в Серии А.

Ближайший матч Милан проведет 13 января, когда в рамках Кубка Италии россонери сыграют против Дженоа, которую возглавляет Андрей Шевченко.

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