Италия

Англичанин стал полноценным игроком миланского клуба.

Защитник Челси Фикайо Томори, выступавший на правах аренды за Милан, стал полноценным игроком "россонери".

Сообщается, что миланский клуб активировал опцию выкупа арендованного игрока за 28,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Томори присоединился к Милану в январе и во второй половине сезона принял участие в 22 матчах, в которых забил 1 гол.

23-летний Томори является воспитанником Челси. За первую команду лондонского клуба он провел 27 матчей, в которых отметился 2 голами.

Ранее Томори выступал на правах аренды за Брайтон, Халл Сити и Дерби Каунти.

Напомним, что Милан близок к продлению аренды Браима Диаса.