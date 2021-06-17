Англичанин стал полноценным игроком миланского клуба.
Фикайо Томори, ФК Милан
17 июня 2021, 15:55
Защитник Челси Фикайо Томори, выступавший на правах аренды за Милан, стал полноценным игроком "россонери".
Сообщается, что миланский клуб активировал опцию выкупа арендованного игрока за 28,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Томори присоединился к Милану в январе и во второй половине сезона принял участие в 22 матчах, в которых забил 1 гол.
23-летний Томори является воспитанником Челси. За первую команду лондонского клуба он провел 27 матчей, в которых отметился 2 голами.
Ранее Томори выступал на правах аренды за Брайтон, Халл Сити и Дерби Каунти.
Напомним, что Милан близок к продлению аренды Браима Диаса.