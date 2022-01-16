Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 22 тура итальянской Серии А Рома на своем поле минимально обыграла Кальяри (1:0).

Победу команде Жозе Моуриньо принес единственный забитый мяч в исполнении новоиспеченного полузащитника "волков" Сержиу Оливейра, который лишь на этой неделе перешел из Порту.

Обзор матча:

Рома — Кальяри 1:0

Гол: Оливейра, 33 (с пенальти).

Рома: Патрисиу — Мэйтленд-Найлз (Керамицис, 90+4), Манчини, Кумбулла, Винья — Оливейра, Верету (Бове, 90+4) — Дзаньоло (Карсдорп, 85), Мхитарян, Афена-Гьян (Шомуродов, 75) — Абрахам.

Кальяри: Краньо — Альтаре (Гальяно, 88), Голданига, Карбони — Дзаппа, Марин, Перейро (Нандес, 69), Дейола, Дальберт (Ликоянис, 80) — Педро, Паволетти.

Предупреждения: Оливейра, Манчини, Афена-Гьян — Паволетти, Карбони, Дальберт, Альтаре.