Италия

Состоялся очередной поединок 22 тура чемпионата Италии.

В поединке 22 тура итальянской Серии А Рома на своем поле одержала минимальную победу над Кальяри со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит на 33 минуте, а его автором стал полузащитник "волков" Сержиу Оливейра, который только лишь недавно подписал контракт с итальянским клубом, перейдя из Порту.

После 22 туров Рома под руководством Жозе Моуриньо набрала 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, а у Кальяри 16 баллов и 18 строчка.

Рома — Кальяри 1:0

Гол: Оливейра, 33 (с пенальти).

Рома: Патрисиу — Мэйтленд-Найлз (Керамицис, 90+4), Манчини, Кумбулла, Винья — Оливейра, Верету (Бове, 90+4) — Дзаньоло (Карсдорп, 85), Мхитарян, Афена-Гьян (Шомуродов, 75) — Абрахам.

Кальяри: Краньо — Альтаре (Гальяно, 88), Голданига, Карбони — Дзаппа, Марин, Перейро (Нандес, 69), Дейола, Дальберт (Ликоянис, 80) — Педро, Паволетти.

Предупреждения: Оливейра, Манчини, Афена-Гьян — Паволетти, Карбони, Дальберт, Альтаре.