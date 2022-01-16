Состоялся очередной поединок 22 тура чемпионата Италии.
Рома - Кальяри, Getty Images
16 января 2022, 20:59
В поединке 22 тура итальянской Серии А Рома на своем поле одержала минимальную победу над Кальяри со счетом 1:0.
Единственный и победный гол был забит на 33 минуте, а его автором стал полузащитник "волков" Сержиу Оливейра, который только лишь недавно подписал контракт с итальянским клубом, перейдя из Порту.
После 22 туров Рома под руководством Жозе Моуриньо набрала 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, а у Кальяри 16 баллов и 18 строчка.
Рома — Кальяри 1:0
Гол: Оливейра, 33 (с пенальти).
Рома: Патрисиу — Мэйтленд-Найлз (Керамицис, 90+4), Манчини, Кумбулла, Винья — Оливейра, Верету (Бове, 90+4) — Дзаньоло (Карсдорп, 85), Мхитарян, Афена-Гьян (Шомуродов, 75) — Абрахам.
Кальяри: Краньо — Альтаре (Гальяно, 88), Голданига, Карбони — Дзаппа, Марин, Перейро (Нандес, 69), Дейола, Дальберт (Ликоянис, 80) — Педро, Паволетти.
Предупреждения: Оливейра, Манчини, Афена-Гьян — Паволетти, Карбони, Дальберт, Альтаре.