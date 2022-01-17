Италия

Но не готов платить за него 5 миллионов евро.

Ювентус в принципе достиг договоренности с Зенитом о переходе Сердара Азмуна — утверждает Tuttosport.

Однако клубы пока не могут договориться о размере компенсации.

В июне 2022 года 27-летний нападающий станет свободным агентом, и Ювентус считает, что требуемые Зенитом 5 миллионов евро — это слишком много.

Воспитанник Сепахана провел 60 матчей за национальную сборную Ирана (39 голов) и выступал за Рубин (77 матчей во всех турнирах, 17 голов), Ростов (77, 25) и Зенит (104, 62).