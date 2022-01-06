Англия

Случай с коронавирусом форварда Арсенала — не единственный в стане габонской команды.

Непростой период в жизни нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга не ограничился недавней потерей капитанской повязки в Арсенале, причиной чего стали неоднократные случаи нарушения дисциплины футболистом.

Федерация футбола Габона официально подтвердила, что 32-летний форвард сдал положительный тест на коронавирус после того, как сборная Габона в четверг утром, 6 января, прилетела в Камерун на Кубок африканский наций. Вместе с Обамеянгом коронавирус также выявили у главного тренера команды Анисета Яла и полузащитника Ниццы Марио Лемина.

Как сообщает The Telegraph, все вышесказанное произошло после того, как футболисты сборной Габона устроили вечеринку в Дубае перед стартом Кубка африканских наций. На видео видно, как и Обамеянг, и Лемина веселятся в компании своих партнеров по национальной команде Габона.

Grosse préparation des Gabonais à Dubaï qui respectent évidemment les gestes barrières pour ne pas créer de cluster à 4 jours du début de la CAN. pic.twitter.com/WTHgbrs0KK https://t.co/g5QIgttzdB — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 5, 2022

Напомним, что сборная Габона стартует на Кубке африканских наций поединком против Коморских островов, который состоится в понедельник, 10 января.

Стоит также напомнить, что Обамеянг не появлялся на футбольном поле в официальных матчах с 6 декабря 2021 года, когда он вышел на замену в поединке АПЛ против Эвертона (1:2). После этого стало известно о проблемах с дисциплиной у габонца, а уладить данную ситуацию с главным тренером Арсенала Микелем Артетой, по всей видимости, на этот раз не вышло.

Ранее стало известно, что "канониры" открыты к предложениям по Обамеянгу уже этой зимой, но проблемой на пути к переходу звездного форварда в другой клуб может стать его высокая заработная плата — примерно 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.