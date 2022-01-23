Италия

Гранды итальянской Серии А не смогли распечатать ворота друг друга.

В поединке 23 тура итальянской Серии А Милан на своем поле расписал мировую с туринским Ювентусом.

В первом тайме моментов практически не было. Пожалуй самый опасный момент "старой синьоры" за весь первый тайм был у Хуана Куадрадо, который протащил мяч до чужой штрафной, но пробил мимо ворот. У "россонери" отметим активного Рафаэля Леау, который несколько раз угрожал сопернику своими активными действиями, но Войцех Щесны был надежен в рамке ворот.

Также по ходу первой половины матча наставнику Милана пришлось делать вынужденную замену — на 28 минуте повреждение получил Златан Ибрагимович, вместо которого на поле появился Оливье Жиру.

На старте второго тайма был неплохой момент для взятия ворот у Альваро Мораты, но испанец пробил мимо ворот. Милан ответил двумя опасными моментами от Тео Эрнандеса и Жиру, но мяч всегда оказывался в руках польского голкипера гостевой команды.

Наставники команд пытались освежить игру футболистами, вышедшими на замену, но на медленный темп без практически по-настоящему опасных моментов, это никак не повлияло. При этом игроки "старой синьоры" так и ни разу не попали в створ ворот "россонери".

Таким образом, закономерная нулевая ничья. После 23 игр Милан набрал 49 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице итальянской Серии А, имея столько же баллов, сколько и у Наполи. До лидирующего Интера четыре очка, но у "нерадзурри" есть игра в запасе. У Ювентуса 42 балла и пятая строчка.

Милан — Ювентус 0:0

Милан: Меньян — Калабрия (Флоренци, 76), Калулу, Романьоли, Эрнандес — Крунич, Тонали — Мессиас (Салемакерс, 61), Диас (Беннасер, 61), Леау (Ребич, 76) — Ибрагимович (Жиру, 28).

Ювентус: Щесны — Алекс Сандро, Кьеллини, Ругани, Де Шильо — Маккенни, Локателли (Артур, 66), Бентанкур (Рабио, 90), Куадрадо (Бернардески, 66) — Мората (Кин, 74), Дибала (Кулусевски, 90).

Предупреждения: Леау, Мессиас — Локателли, Кин.