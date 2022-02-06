Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.
Аталанта - Кальяри, Getty Images
06 февраля 2022, 17:09
В матче 24 тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле неожиданно уступила Кальяри со счетом 1:2.
Гости открыли счет на 50 минуте встречи, когда результативным ударом отметился Перейро. Затем на 65 минуте Паломино восстановил равенство в счете, но последнее слово было за Кальяри, а Перейро оформил дубль.
Также отметим, что весь матч в составе бергамаской команды отыграл украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Обзор матча:
Аталанта — Кальяри 1:2
Голы: Паломино, 65 — Перейро, 50, 68
Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Джимсити, Пеццелла (Мэле, 46), Фройлер, Малиновский, Пашалич (Росси, 54), Пессина (Бога, 58), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 58; Михэилэ, 72).
Кальяри: Краньо, Белланова (Чеппителли, 87), Гольданига, Оберт (Карбони, 87), Ловато, Ликояннис, Дейола (Курфалидис, 90), Марин, Грасси, Перейро, Далберт (Базелли, 78).
Предупреждения: Далберт, Грасси, Дзаппакоста, Дейола, Краньо, Гольданига.
Удаление: Муссо.