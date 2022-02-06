Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В матче 24 тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле неожиданно уступила Кальяри со счетом 1:2.

Гости открыли счет на 50 минуте встречи, когда результативным ударом отметился Перейро. Затем на 65 минуте Паломино восстановил равенство в счете, но последнее слово было за Кальяри, а Перейро оформил дубль.

Также отметим, что весь матч в составе бергамаской команды отыграл украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Обзор матча:

Аталанта — Кальяри 1:2

Голы: Паломино, 65 — Перейро, 50, 68

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Джимсити, Пеццелла (Мэле, 46), Фройлер, Малиновский, Пашалич (Росси, 54), Пессина (Бога, 58), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 58; Михэилэ, 72).

Кальяри: Краньо, Белланова (Чеппителли, 87), Гольданига, Оберт (Карбони, 87), Ловато, Ликояннис, Дейола (Курфалидис, 90), Марин, Грасси, Перейро, Далберт (Базелли, 78).

Предупреждения: Далберт, Грасси, Дзаппакоста, Дейола, Краньо, Гольданига.

Удаление: Муссо.