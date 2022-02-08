Италия

Полузащитник Ювентуса рассказал о своей жизни в Италии.

В Италии Вестон Маккенни по-настоящему понял, что футбол — это бизнес, и помогать тебе добиться успеха никто не будет.

"В Италии специфический футбол, – цитирует полузащитника Ювентуса Calciomercato. – Надо постоянно держать в голове очень много информации: мяч только немного переместился, а ты уже должен занять определенную позицию. Это как в шахматах".

"Я всегда мечтал оказаться в клубе с давними традициями, славной историей и большой армией болельщиков. Но когда подумал, что достиг цели, оказалось, что все только начинается. Никто тебе не будет помогать, ты сам должен завоевать свое положение".

"К Ювентусу очень большие требования, и, следовательно, многое требуют от футболистов и тренеров. Для богатого клуба не проблема заменить кого угодно. Футбол — вообще большой бизнес, но только здесь понял, в какой степени".

"Сейчас я счастлив, но отдаю себе отчет, что могут быть всевозможные взлеты и падения. Футбол — непредсказуемый вид спорта и никогда не знаешь, какой сюрприз приготовило тебе будущее".

23-летний Вестон провел 31 матч за национальную сборную США (9 голов) и выступал в составе Шальке (91 матч во всех турнирах, 5 мячей) и Ювентуса (43, 10).