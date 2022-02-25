Италия

За Джонатана Давіда “россонері” готові заплатити 60 міліонів євро.

Канадійський нападник Джонатан Девід привернув увагу Мілана — сповіщає Forza Italian Football.

За 22-річного хлопця “догі” хочуть отримати 60 миіліонів євро. Також їм цікавляться Інтер, Борусія Д, Арсенал та Ньюкасл.

На думку керівництва Мілана, Девід зможе невдовзі замінити одного с вікових нападників команди.

На рахунку Джонатана 27 матчів та 20 голів за національну збирну Канади. Він захищав кольори Гента (83 матчі в увсіх турнірах, 37 голів) та Лілля (82, 29).