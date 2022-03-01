Италия

Хавбек італійського клубу висловив слова підтримки на адресу українського народу.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Півзахисник італійської Спеції та збірної України Віктор Коваленко висловився щодо російської агресії.

"Я — українець, і мені важко дивитися на те, що відбувається в нашій країні. Із приходом російських військ ми ще більше згуртувалися, тому — тільки Україна, тільки перемога!" — написав Коваленко на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!