Италия

Сезон для півзахисника "старої синьйори" завершено достроково.

Півзахисник туринського Ювентуса Вестон Маккенні більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону через травму. Про це повідомив головний тренер "старої синьйори" Максіміліано Алегрі.

"Сезон для Вестона закінчено через травму. Він повернеться в наступному", — наводить слова Алегрі журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Нагадаємо, 23-річний американець отримав перелом лівої ноги у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Вільярреала (1:1).

Цього сезону Маккенні провів 28 матчів, у яких забив чотири голи.