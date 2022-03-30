Италия

Тренер збірної Італії критикує “зірку” Роми.

Після програшу в плей-офф ЧС-2022 збірна Італії провела товариську зустріч з Туреччиною, після якої головний тренер “скуадри адзурри” прокоментував перемогу з рахунком 3:2.

“Я задоволений тим, як наші молоді гравці проявили себе в матчі, який не мав турнирного значення, — сказав Роберто Манчіні. — Але в мене залишається багато питань”.

“Наприклад, щодо Дзаньоло. Ніколо — гравець дуже високої кваліфікації. Але він повинен навчитися грати з іншими футболістами. У Ромі він приносить більше користі, але він не так багато грає за збірну”.

“Теж саме я можу сказати й про Сандро Тоналі, до того ж у Мілані він виконує дещо іншу роль, ніж в збірній”.

Раніше повідомлялося, що матч проти Туреччини став останнім за Італію для Джорджо К'єлліні.