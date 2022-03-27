Италия

Президент федерації футбола не вважає тренера винним у непотраплянні на ЧС-2022.

Не зважаючи на поразку від Північної Македонії, яка вдруге поспіль залишила Італію без мундіалю, Габріеле Гравіна має намір зустрітися з Роберто Манчіні та умовити його залишитися на посаді головного тренера збірної — повідомляє Calciomercato.com.

Президент федерації футбола Італії впевнений, що 57-річний фахівець зміг зробити класну команду, який трохи не пощастило. Тож він ще зможе принести багато користі для збірної.

До речі, італійськи тіфозі важають так саме: в опитуваннях, які розмістили ЗМІ, більше 60 відсотків впевнені, що винуваті гравці, а не тренер.

Гравіна має намір запропонувати Манчіні конракт до завершення чемпіонату світу 2026 року.

Раніше повідомлялося, що тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі є одним з кандидатів на пост тренера збірної Італії.