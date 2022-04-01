Италия

Тренер Лаціо прокоментував виліт Італії з ЧС-2022.

Мауріціо Саррі вважає, що невдача Італії у кваліфікації ЧС-2022 — закономірна.

“Треба розуміти, що “національний чемпіонат” та “національна збірна” — різні речи, — цитує тренера Лаціо сайт журналіста Альфреда Педулли. — Якщо б збірна формувалася з гравців чемпіонату, то Англія була б чемпіоном світу та Європи на десятки років. Тож я не буду коментувати ті нісенітниці та маячню, що я чую”.

“Але якщо говорити про національні чемпіонати, то ми відстали на 30-35 років. Достатньо подивитися трансляції АПЛ, Бундесліги та Серії А — в якості газонів, стадіонів, дуже велика”.

“Кращі наші гравці грають за межами Італії, але ж підгрунтя робиться раніше. Тож молоді, які тількі вчаться, вчаться в умовах, які на дозволяють навчатися. Нам доводиться “відправляти нейрохірурга робити операцію їржавим ланцетом”. Результат всім відомий”.

Італія є діючим чемпіоном Європи, але вже двічі не може пробитися на мундіаль.