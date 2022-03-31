ЧМ-2022. Отбор

Football.ua аналізує вирішальні матчі в відборі на мундіаль, що відбудеться наприкінці цього року.

Після останньої перерви на матчі збірних ми дізналися імена майже усіх учасників майбутнього чемпіонату світу. У цьому матеріалі ми зібрали для вас п'ять найцікавіших підсумків заключної частини відбору мундіалю у Катарі. Другий акт протистояння Мо Салаха та Садіо Мане, сенсаційна збірна Македонії та багато іншого.

Мане – Салах – 2:0

Зірки Ліверпуля вдруге у цьому році зустрілися один з одним у матчах з високими ставками. У фіналі КАН-у Садіо разом із Сенегалом зумів взяти трофей, перегравши Єгипет у серії пенальті. Саме він тоді реалізував вирішальний пенальті, як і зараз.

Не встигли "фараони" загоїти свої рани, як потерпіли ще одну болючу поразку від "левів Теранги" і знову у конкурсі одинадцятиметрових. Справи розвивались так.

У першій зустрічі єгиптяни зуміли здобути мінімальну перемогу у Каїрі завдяки автоголу Саліу Сісса вже на 4 хвилині зустрічі, а у Дакарі м'яч у свої ворота (й теж на 4 хвилині!) відправив вже Хамді Фатхі.

Таким чином, матч докотився до серії ударів з "позначки". Гравці обох команд виконували їх не ідеально, але Єгипет змазав цілих три пенальті, а Мо Салах загатив сферу над поперечиною. Вирішального удару завдавав Садіо Мане, котрий не схибив.

Довгий час сенегалець перебував у тіні свого зіркого одноклубника у Мерсисайді, але після подібних звитяг на міжнародному рівні може почати помітно перехоплювати ініціативу.

Це якщо говорити про суто ігрові моменти. Якщо абстрагуватися від цього, то варто відмітити доволі скандальні дії вболівальників найкращої команди Африки, котрі на протязі цілого поєдинку як могли світили у очі гравцям єгиптян лазерними вказівками, щоб збити тих з пантелику. У серії пенальті це досягло свого апогею, тож зараз нам лишається лише гадати, чи ця поведінка якось принципово вплинула на вирішальний результат.

Не менш дивно, що арбітри і організатори гри ніяк на це не відреагували. Хоча, якщо згадати купу фейлів минулого КАН-у…

Так чи сяк, вітаємо Сенегал із потраплянням до Катару. Суто за ігровими характеристиками за цією зірковою командою буде набагато приємніше та цікавіше спостерігати за дуже прагматичний й закритий колектив Карлуша Кейроша. Але осад, як-то кажуть, залишився.



P.S. Дуже шкода, але на ЧС-2022 ми не побачимо стабільно дуже вагому одиниця з Африки, а саме Нігерію. "Чорні орли" поступилися Гані із загальним рахунком 1:2. В інших парах обійшлося без гучних несподіванок. Марокко та Туніс на класі розібралися із ДР Конго та міцним Малі, а Камерун у драматичному матчі-відповіді із Алжиром забив вирішальний гол на 120+4 хвилині! "Лиси пустелі" продовжують стрімке падіння після перемогу на КАН-і у 2019 році…

Італія вдруге поспіль пролетіла повз чемпіонат світу!

Головна сенсація прогриміла у Палермо, де діючи чемпіони Європи італійці сенсаційно поступилися скромнягам із Північної Македонії та вдруге поспіль не зіграють на мундіалі!

Ніщо не віщало біди. Так, македонці останні роки перестали бути хлопчиками для биття, а також встигли відчути смак великого турніру, проте все одно ніхто не очікував, що їм справді вдасться створити фавориту хоча б якісь проблеми. Забігаючи вперед, так воно і сталося!

Екс-югослави пройшли далі, це факт, але й "скуадра адзурра" не провалилася. 32 постріли по рамці воріт Столе Дімітрієвські тому свідченням. 18 із них були нанесені із меж штрафного майданчика, підопічні Роберто Манчіні були краще майже у всіх ключових показниках, але на табло після фінального свистка горіли 0:1 не на їх користь.

ПМ виконала чотири удари у бік Джанлуїджі Доннаруми, ні одного із карної зони, але один із них авторства Александара Трайковські застав кіпера ПСЖ зненацька на останніх хвилинах гри.

Такі речи інколи трапляються. Набагато жахливіше виглядають наступні факти. Італія, якщо хтось забув, не потрапила на мундіаль 2018 року, вилетівши від міцної Швеції Янне Андерссона та змусивши розплакатися ДжіДжі Буффона на післяматчевому інтерв'ю.

Окрім того, команда з країни вишуканої архітектури та неймовірно смачної їжі, вдумайтеся, останній раз грала у плей-оф чемпіонату світу аж у 2006 році, коли забрала трофей, здолавши Францію на чолі з Зінедіном Зіданом у серії пенальті!

На мундіалі у ПАР "скуадра" не вийшли із дуже простої групи, чотири роки потому пропустила поперед себе не лише Уругвай, а й сенсаційну Коста-Рику, на ЧС-2018, як ми вже з'ясували вище, її на не пустили шведи.

Ніякої катастрофи не трапилося! Так, цей виліт є дуже вагомою плямою на репутації італійців та їх тренера, але не варто поки що робити якісь імпульсивні висновки. Все ж таки, колосальний об'єм праці усього колективу на Євро-2020 не дозволяє наразі закидати їх гнилими помідорами.



В разі перемоги над Шотландією Україна зіграє у фіналі "стиків" проти Вельсу…

…і це дуже й дуже приємна новина! Ні, жодного кидання шапок догори та якоїсь радості, "дракони" є міцною та організованою командою, яка до того ж ефективно використовує стандартні положення. Обидва голи проти Австрії були забиті саме таким чином – фантастичний штрафний від Гарета Бейла, можливо, один з найкращих цього сезону (!), та його ж соковитий постріл у дальній кут після розіграшу кутового!

Але й занадто боятися цього опонента теж не варто!

До речі, про Бейла.

Головна зірка валлійців давно перестав впливати на гру мадридського Реалу, але у збірній є царем то богом. Справжній лідер, який по-справжньому демонструє увесь свій потенціал саме у іграх за збірну. "Вельс, гольф, Мадрид – тільки у цьому порядку!" Цю тезу ми знаємо вже давно:-)

Чому Вельс виглядає більш бажаним суперником? Все просто. З ним буде простіше грати нашій збірній. Свіжа у пам'яті гра на минулому Євро, де інтенсивний та ефективний пресинг й контрпресинг австрійців із постійною зміною позицій поставив Україну у дуже глухий кут, тож не дуже хотілося вийти на поле ще раз проти банди Франко Фоди, після поразки від "драконів" пішовшого у відставку.. Тепер же варто перемогти міцних "Скоттів" та готуватися до непростої, але дуже рівної і цікавої боротьби із наступним суперником, до речі, теж з Британії. Головне, щоб скоріше закінчилася війна у нашій країні!



Чилі та Колумбія не зіграють на ЧС

На бразильському мундіалі чилійці достойно програли господарям того турніру у серії пенальті, а перед цим лишили за спиною діючого володаря кубка світу Іспанію у групі, ставши одним з головних відкриттів.

Рік та два роки потому вони вперше в історії зуміли перемогти на Копа Америка, щоразу змушуючи плакати Лео Мессі та аргентинську збірну.

Тим колективом Хорхе Сампаолі важко було не захоплюватися, проте починаючи із Копи-2016 результати "Ла Рохи" поступово йшли на спад. На ЧС-2018 вони не потрапили через власну дурість.

Нагадаємо, що тоді Чилі вів перегони із Перу за право зіграти у стикових поєдинках. В одному з матчів вони втратили очки із Болівією (0:0), після чого подали на суперника скаргу у ФІФА. Річ у тім, що проти чилійців на поле вийшов захисник Нельсон Кабрера, який тоді лише нещодавно отримав болівійський паспорт та не прожив необхідні п'ять років у Болівії, що суворо заборонено правилами.

Таким чином, "Ла Роха" отримала бажані "+2" у графі "залікові бали", але не врахували факт того, що Кабрера з'явився на газоні ще й у протистоянні із перуанцями. Перу ту зустріч програв, тож замість "нуля" пунктів отримав одразу "три". Цей "подаруночок" від конкурента й перехилив шальки терезів на користь "інків", які остаточно пробилися на ЧС через "стики".

На цей раз, Чилі програв половину з 18 зіграних поєдинків, у тому числі, аутсайдерам з Венесуели, в останньому турі мав мізерні шанси на останню путівку, проте сам "всуху" поступився Уругваю, а Перу паралельно здолав Парагвай (і там, і там по 2:0). Отож, судячи з усього, золоте покоління команди втратило свій останній шанс зіграти на великому форумі.

Наприклад, через чотири роки Артуро Відалю буде 39, Алексісу Санчесу – 38, а Кладіо Браво взагалі 43!

Шкода й колумбійців, які дуже яскраво запалювали на останніх чемпіонатах світу. Ви ж пам'ятаєте ту симпатичну банду Хосе Пекермана, яка дійшла до чвертьфіналу мундіаля у 2014 році, у більш ніж рівній боротьбі поступившись Бразилії?

Та й у росії "кавові" виглядали чудово, у неймовірному стилі рознісши ту саму Польщу на чолі із Робертом Левандовськи (3:0), та програвши майбутньому півфіналісту Англії лише у серії пенальті!

За два тури до кінця Колумбія відставала від п'ятої сходинки на чотири бали, але попереду мала у календарі андердогів з Болівії та Венесуели, яких вона впевнено перемогла із загальним рахунком 4:0! Проте й Перу не відставав. "Інкі" програли Уругваю за тур до фінішу (0:1), але взяли своє у грі проти Парагваю, тож Хамес Родрігес, Хуан Кінтеро, Куадрадо та інші будуть дивитися ЧС лише по телевізору. Що ж, лідери цього колективу помітно знизили вимоги до себе, та ще й рано переїхали до екзотичних країн за довгим юанем (Кінтеро) та катарським ріалом (Хамес), деякі завершили кар'єру (той же Маріо Єпес), тож подібний спад рано чи пізно був неминучим.

Канада вперше за 36 років зіграє на мундіалі!

Канадці помітно вразили! У нашому прев'ю ми писали, що "кленовим" варто виграти будь-який матч з останніх трьох, щоб остаточно гарантувати собі путівку до Катару. Так і сталося.

"Червоно-білі" програли Коста-Риці (перша поразка у всьому відбірковому циклі!), котра завдяки цій перемозі створила міні-камбек, закінчивши шалені перегони із Панамою за четверту, "плейоффну" сходинку, на власну користь, але вже у наступному турі рознесли вщент аутсайдерів з Ямайки (4:0). Отже, команда на чолі із Альфонсо Девісом та Джонатаном Девідом бронює квитки на літак до засушливої азіатської країни.

В останньому турі вирішиться лише остаточний розподіл місць у КОНКАКАФ між США, Мексикою та Коста-Рикою.

P.S. Іран, Південна Корея, Саудівська Аравія та Японія вийшли на ЧС, ОАЕ та Австралія поборються за путівку у плей-офф. У Океанії сьогодні зіграли фінал, який виявив колектив, що відправиться у міжконтинентальний стик – Нова Зеландія впевнено перемогла Соломонові острови із рахунком – 5:0.