Италия

Мілан має перевагу за очними зустрічами.

Інтер суттєво погіршив своє становище у чемпіонських перегонах після поразки у перенесеному матчі проти Болоньї і не може розраховувати на “золотий матч” у разі якщо фінішує з однаковою кількістю очок з Міланом.

У поточному сезоні Мілан обіграв “нерадзуррі” (2:1) та зіграв з ними у нічию (1:1) у чемпіонаті, тож має перевагу за очними зустрічами.

Діючому чемпіону залишається зіграти з Удінезе (на виїзді), Емполі (вдома), Кальярі (на виїзді) та Сампдорією (вдома).

Лідеру Серії А потрібно зіграти проти Фіорентини (вдома), Верони (на виїзді), Аталанти (вдома) та Сассуоло (на виїзді).