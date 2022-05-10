Италия

Леонардо Спінаццола розповідає, що він відчував, повертаючись на поле після тяжкої травми на Євро-2020.

Захисник Роми Леонардо Спінаццола прокоментував своє повернення після тяжкої травми у матчі 36 туру італійської Серії А проти Фіорентини (0:2).

Нагадаємо, 29-річний італієць порвав ахіллове сухожилля під час чвертьфінального матчу Євро-2020 проти Бельгії, який пройшов 2 липня 2021 року. З того часу пройшла тривала реабілітація та відновлення, яке зайняло 311 днів.

"Я почував себе добре близько місяця, почувався комфортно на тренувальній базі і не міг дочекатися повернення на поле. Тепер для мене важлива кожна хвилина на полі.

Коли я стояв на краю поля, я подумав, нарешті настав той момент, про який я мріяв усі ці 10 місяців. Я почував себе щасливим. Якщо чесно, моїм найбільшим щастям було просто повернутися до тренувань з рештою команди та знову відчути, як це. Я знаю, що можу стати кращим як гравець і буду сильнішим, ніж був.

Я також дуже сподівався, що ми дійдемо до фіналу Ліги конференцій заради Роми, заради вболівальників, а також заради мене. Важливо просто мріяти зіграти у цьому фіналі і знову відчути себе, щоб я міг зробити свій внесок у команду", — наводить слова Спінаццоли Football-Italia.

Раніше Моуріньо розкритикував арбітра ВАР після поразки від Фіорентини.