Матч чвертьфіналу тріумфального для збірної Італії чемпіонату Європи-2020 проти Бельгії (2:1) став для флангового захисника римської Роми останнім на поточний момент.

29-річний виконавець отримав Розрив ахіллового сухожилля, після чого розпочав свій довгий шлях до відновлення фізичних кондицій, так і не зігравши жодної хвилини в поточному сезоні.

Повернення вихованця туринського Ювентуса на поле очікується вже наприкінці квітня, заради чого він поступово починає отримувати навантаження на індивідуальних тренуваннях поруч із основною групою футболістів.

Зокрема, напередодні Спінаццола вперше взяв участь у легкій розминці з виконанням бігових вправ, про що сповістила прес-служба римського клубу.

Straight back to training after returning to Rome this afternoon…

#ASRoma #RomaSalernitana

pic.twitter.com/Ky5BshkWF3