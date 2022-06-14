Италия

Уругвайський форвард перебуває у статусі вільного агента.

Колишній нападник мадридського Атлетіко Луїс Суарес може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, агенти 35-річного уругвайця запропонували послуги футболіста туринському Ювентусу.

Зазначається, що Суарес має намір отримувати близько 5 мільйонів євро на рік, що не надто влаштовує "стару синьйору".

Проте Суарес залишається на радарі клубу, оскільки команда ще не знайшла заміни для Пауло Дібали, а контракт із Альваро Моратою ще не продовжено.

Минулого сезону Суарес провів 45 матчів, у яких забив 13 голів і віддав три ассисти.

Раніше повідомлялося, що Аталанта намагається підписати Луїса Суареса.