Лига наций

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з ірландцями.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував нічийний результат у матчі Ліги націй проти Ірландії (1:1).

"Дякую за підтримку. Як і три дні тому, атмосфера була чудовою. Ми чули, як весь стадіон кричав ЗСУ. Сьогодні ми грали для наших захисників, тому поза полем вболіватимемо за них.

Ми у всіх іграх домінували та створювали моменти. У деяких забивали більше, у деяких менше. Але якщо брати гру, то видно, що збірна прогресує і прогресуватиме. Звичайно, результат буде, але з такою грою ми можемо в майбутньому розраховувати на найкращі результати", - наводить слова Маліновського ТК Футбол 1/2/3.

Зазначимо, що у цьому матчі Маліновський залишив поле достроково, коли його замінили на 28 хвилині через пошкодження.

Після трьох стартових матчів у Лізі націй Україна очолює таблицю групи В1. Наступний матч команда Олександра Петракова проведе 21 вересня проти Шотландії.