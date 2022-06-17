Италия

Український футболіст розповів про вплив війни на футбол.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський організував благодійний захід, під час якого вдалося зібрати понад 40 тисяч євро для допомоги українському народові у війні проти Росії.

"У матчі з Уельсом ми програли та не змогли вийти на чемпіонат світу. Попри це, наші люди нами пишались, адже знали, що ми віддали все, як і українська армія робить все можливе на війні.

Ми, українці, змінили свій менталітет і у футболі: на полі завжди стараємось грати так, як противимось російській агресії. Ми хочемо жити у мирі, в Європі, вдома. Зеленський не покинув країну, українці на його стороні. Я б замість цього запитав Путіна, навіщо він це все зробив. Це як мати квартиру з терасою, на якій є незнайомець, який вдає, що живе на твоїй терасі.

Я пишаюся своїм народом! Я пам'ятаю, яким було життя двадцять років тому, коли батькам доводилося працювати на двох роботах, щоби прогодувати сім'ю. У Бергамо я знайшов багато людей з великим серцем, багато фанатів підходили до мене, щоб запитати мене, як вони можуть допомогти моєму народу.

Мій партнер по Аталанті Олексій Міранчук проти війни. Я можу сказати це від його імені. Я чудово розумію, що у Росії будь-кому, хто висловить свою суперечливу думку, загрожує в'язниця.

Перша команда України – це армія. Насамперед ми підтримуємо дітей, які, можливо, втратили своїх батьків, дітей Маріуполя. У житті, якщо ти щось робиш, ти маєш віддати все”, - наводить слова Маліновського Bergamo&Sport.

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