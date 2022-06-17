Український футболіст розповів про вплив війни на футбол.
Bergamo&Sport
17 червня 2022, 11:30
Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський організував благодійний захід, під час якого вдалося зібрати понад 40 тисяч євро для допомоги українському народові у війні проти Росії.
"У матчі з Уельсом ми програли та не змогли вийти на чемпіонат світу. Попри це, наші люди нами пишались, адже знали, що ми віддали все, як і українська армія робить все можливе на війні.
Ми, українці, змінили свій менталітет і у футболі: на полі завжди стараємось грати так, як противимось російській агресії. Ми хочемо жити у мирі, в Європі, вдома. Зеленський не покинув країну, українці на його стороні. Я б замість цього запитав Путіна, навіщо він це все зробив. Це як мати квартиру з терасою, на якій є незнайомець, який вдає, що живе на твоїй терасі.
Я пишаюся своїм народом! Я пам'ятаю, яким було життя двадцять років тому, коли батькам доводилося працювати на двох роботах, щоби прогодувати сім'ю. У Бергамо я знайшов багато людей з великим серцем, багато фанатів підходили до мене, щоб запитати мене, як вони можуть допомогти моєму народу.
Мій партнер по Аталанті Олексій Міранчук проти війни. Я можу сказати це від його імені. Я чудово розумію, що у Росії будь-кому, хто висловить свою суперечливу думку, загрожує в'язниця.
Перша команда України – це армія. Насамперед ми підтримуємо дітей, які, можливо, втратили своїх батьків, дітей Маріуполя. У житті, якщо ти щось робиш, ти маєш віддати все”, - наводить слова Маліновського Bergamo&Sport.
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