Италия

Найближчим часом "нерадзуррі" можуть оголосити про три трансфери.

Колишній півзахисник Роми Генріх Мхітарян незабаром стане гравцем міланського Інтера. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 33-річний вірмен вже пройшов медичне обстеження для завершення свого переходу. Він дістанеться клубу безкоштовно та підпише контракт до літа 2024 року.

Також найближчим часом очікується оголошення про трансфер воротаря Андре Онани, який раніше виступав за Аякс.

У свою чергу нападник Челсі Ромелу Лукаку має прибути до Мілана наступного тижня, щоб пройти медогляд і підписати орендну угоду, яка коштуватиме "нерадзуррі" близько 10 мільйонів євро.