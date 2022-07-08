Италия

Норвежець розірвав договір із Краснодаром завдяки правилам ФІФА.

Колишній нападник Краснодара Ерік Ботгейм підписав контракт із Салернітаною. Про це повідомляє прес-служба італійського клубу.

Угода з 22-річним норвежцем розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, 22 грудня минулого року Ботгейм перебрався з Буде-Глімта до Краснодара, але через військову агресію Росії проти України, футболіст залишив клуб РПЛ, так і не зігравши жодного матчу.

Також зазначимо, що ФІФА дозволяє легіонерам призупиняти контракти з українськими та російськими клубами. Однак у травні Ерік в односторонньому порядку розірвав контракт і став вільним агентом, а російський клуб подав скаргу до СAS.

Минулого сезону Ботгейм взяв участь у 14 матчах, у яких забив сім голів та віддав шість результативних передач.