Италия

Захисник Верони близький до пеходу у стан "орлів"

Захисник Верони Ніколо Казале прибув до Риму для проходження медогляду і підписання контракту з Лаціо, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Найближчими днями 24-річний футболіст, на якого також претендувала Монца, підпише контракт із "орлами".

Що цікаво, на питання одного з вболівальників, який чекав ймовірного новачка біля клініки Padeia, Казале відповісти по суті не зміг. Воно стосувалося номеру на футболці, і Ніколо заявив, що на даному етапі це не вирішив, адже номер 16, під яким він виступав у Вероні, зайнятий (під ним грає серб Каменовіч — прим.).