Италия

Команда Джан П'єро Гасперіні знову розгромила суперника із двозначним рахунком.

Аталанта продовжує підготовку до старту нового сезону в італійській Серії А.

У другому контрольному матчі Аталанта обіграла ще одну скромну команду Валлі Бергамаске, яку бергамаски перемогли з розгромним рахунком 10:0.

Український хавбек Руслан Маліновський розпочав матч на лаві запасних, але після виходу на заміну оформив дубль та віддав результативну передачу.

Нагадаємо, кілька днів тому Аталанта обіграла аматорську команду Вальсеріану з рахунком 15:0 і в тому протистоянні Маліновський також забив два м'ячі та віддав один асист.

Аталанта — Валлі Бергамаске 10:0

Голи: Едерсон, 9, Мурієль, 26, 46, Сапата, 44, Бога, 49, 78, Маліновський, 69, 86, Сіссе, 71, Пашаліч, 88.