Італія

Сьогодні "бьянконері" зроблять офіційну пропозицію Торіно.

Перехід Роберта Левандовські до Барселони відкриває Маттейсу де Лігту двері до Мюнхену. Скоро Баварія має офіційно повідомити про трансфер талановитого голландця, а Ювентус вже готує йому заміну.

"Стара синьйора" планує перебити пропозицію міланського Інтера у 30 млн євро (разом із орендою вихованця "нерадзуррі" Чезаре Касадея) за центрального захисника Торіно Глейсона Бремера та забрати талановитого гравця собі.

Бразилець є найкращим захисником минулого сезону Серії А та є ласим шматочком на трансферному ринку. Бремер є лідером чемпіонату Італії-2021/22 за кількістю перехоплень м'яча, сьомим за кількістю виносів, чудово підключається на стандартах та зробив помітний прогрес під керівництвом адепту філософії Джан П'єро Гасперіні Івана Юрича.

Нагадаємо, що стан туринського гранду нещодавно поповнили Анхель ді Марія та Поль Погба.