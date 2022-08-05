Італія

Все залежить від можливого трансферу Кепи.

Як повідомляє відомий італійський журналіст Джанлука Ді Марціо, Кейлор Навас все ще може перейти до Наполі.

Наразі тривають перемовини між "партенопеї" та Кепою Аррісабалагою, який є головним пріорітетом Лучано Спалетті. Проте, суттєвого успіху у них на горизонті не видно.

Саме тому неаполітанці почали розмовляти з ПСЖ за досвідченого коста-ріканця, який незадоволений роллю другого голкіпера у паризькому клубі.

Нагадаємо, раніше італійські ЗМІ вже повідомляли про інтерес до 35-річного воротаря.