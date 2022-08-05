Як повідомляє відомий італійський журналіст Джанлука Ді Марціо, Кейлор Навас все ще може перейти до Наполі.  

Наразі тривають перемовини між "партенопеї" та Кепою Аррісабалагою, який є головним пріорітетом Лучано Спалетті. Проте, суттєвого успіху у них на горизонті не видно.

Саме тому неаполітанці почали розмовляти з ПСЖ за досвідченого коста-ріканця, який незадоволений роллю другого голкіпера у паризькому клубі. 

Нагадаємо, раніше італійські ЗМІ вже повідомляли про інтерес до 35-річного воротаря.