Все залежить від можливого трансферу Кепи.
Кейлор Навас, Getty Images
05 серпня 2022, 12:24
Як повідомляє відомий італійський журналіст Джанлука Ді Марціо, Кейлор Навас все ще може перейти до Наполі.
Наразі тривають перемовини між "партенопеї" та Кепою Аррісабалагою, який є головним пріорітетом Лучано Спалетті. Проте, суттєвого успіху у них на горизонті не видно.
Саме тому неаполітанці почали розмовляти з ПСЖ за досвідченого коста-ріканця, який незадоволений роллю другого голкіпера у паризькому клубі.
Нагадаємо, раніше італійські ЗМІ вже повідомляли про інтерес до 35-річного воротаря.