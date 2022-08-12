Італія

Сербський хавбек продовжить кар'єру в італійському чемпіонаті.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Айнтрахта Філіпом Костичем.

Угода з 29-річним сербом розрахована до літа 2026 року.

Сума трансферу не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, вона склала 17-18 мільйонів євро.

Минулого сезону Костич провів 42 матчі, в яких забивши сім голів та віддавши 15 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Леандро Паредес погодив контракт з Ювентусом.