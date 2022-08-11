Сербський хавбек за крок від того, щоб стати гравцем "старої синьйори".
Філіп Костич, ФК Ювентус
11 серпня 2022, 15:19
Півзахисник Айнтрахта Філіп Костич найближчим часом стане гравцем Ювентуса. Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Стара синьйора" опублікувала фото та відео прибуття 29-річного серба до Туріна. Сума трансферу становитиме близько 17-18 мільйонів євро.
Минулого сезону Костич провів 42 матчі, в яких забив сім голів та віддав 15 результативних передач.
Також зазначимо, що Костич пропустив учорашній матч Айнтрахту за Суперкубок УЄФА проти мадридського Реалу (0:2).