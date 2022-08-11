Італія

Сербський хавбек за крок від того, щоб стати гравцем "старої синьйори".

Півзахисник Айнтрахта Філіп Костич найближчим часом стане гравцем Ювентуса. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Стара синьйора" опублікувала фото та відео прибуття 29-річного серба до Туріна. Сума трансферу становитиме близько 17-18 мільйонів євро.

Pioggia di autografi per Kostić ✍️ pic.twitter.com/Vo9PZ5rrMB — JuventusFC (@juventusfc) August 11, 2022

Минулого сезону Костич провів 42 матчі, в яких забив сім голів та віддав 15 результативних передач.

Також зазначимо, що Костич пропустив учорашній матч Айнтрахту за Суперкубок УЄФА проти мадридського Реалу (0:2).