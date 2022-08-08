Кияни вважали ціну на форварда надто високою.
АРТЕМ ДОВБИК, ФК ДИНАМО
08 серпня 2022, 19:40
Нападник Дніпра-1 Артем Довбик міг поповнити склад київського Динамо. Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко у своїй програмі Вацко on air.
За інформацією джерела, клуби вели переговори щодо можливого трансферу 25-річного українця, але потім кияни відмовилися від ідеї підписання форварда.
Причина цього – надто висока ціна на думку киян, від яких Дніпро-1 вимагав 12 мільйонів євро.
Також зазначається, що Довбик сподобався головному тренеру "біло-синіх" Мірчі Луческу, коли він тренувався та грав за Динамо весною.
Раніше ЗМІ часто пов'язували Довбика з переїздом до чемпіонату Туреччини чи італійської Серії А.